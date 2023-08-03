Собака укусила девочку за лицо на улице

Хозяйка собаки, которая зимой напала на школьницу, должна будет выплатить матери ребенка компенсацию морального вреда. Такое решение вынес Прионежский суд.

Десятилетняя девочка гуляла в Деревянном, на одной из улиц ее атаковал собака и умудрилась укусить за лицо. Школьнице потребовалось долгое лечение, сообщили в прокуратуре.

Хозяйка пса не приняла мер, чтобы загладить причиненный девочке моральный вред. Тогда прокуратура обратилась в суд, который присудил выплатить 30 тысяч рублей компенсации. // фото unsplash.com/Andriyko Podilnyk