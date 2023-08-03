03 августа 2023, 16:47
Собака укусила девочку за лицо на улице
Пострадавшая долгое время лечилась после нападения собаки, хозяйке пса придется компенсировать вред
Хозяйка собаки, которая зимой напала на школьницу, должна будет выплатить матери ребенка компенсацию морального вреда. Такое решение вынес Прионежский суд.
Десятилетняя девочка гуляла в Деревянном, на одной из улиц ее атаковал собака и умудрилась укусить за лицо. Школьнице потребовалось долгое лечение, сообщили в прокуратуре.
Хозяйка пса не приняла мер, чтобы загладить причиненный девочке моральный вред. Тогда прокуратура обратилась в суд, который присудил выплатить 30 тысяч рублей компенсации. // фото unsplash.com/Andriyko Podilnyk