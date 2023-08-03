03 августа 2023, 14:14
Пожилой мужчина ушел в лес в Карелии и пропал
Виктора Коннова ищут в Олонецком районе
В Олонецком районе пропал пожилой мужчина. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».
По данным волонтеров, 2 августа 70-летний Виктор Коннов ушел в лес и не вернулся. Рост пропавшего 183 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Всех, кто видел этого человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото «Петрозаводск говорит», «ЛизаАлерт»