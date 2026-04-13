Собака помогла задержать грабителя в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступило заявление о грабеже. В одном из магазинов посетитель открыто похитил бутылку алкоголя, ударил одного из продавцов и скрылся, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На место происшествия выехал кинолог со служебной собакой. Двухлетняя овчарка по кличке Нестер взяла след и более километра вела по нему полицейского. В итоге страж порядка задержал подозреваемого, тот сознался в совершении преступления.

В отношении 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Бутылка алкоголя стоимостью 800 рублей может стоить ему семи лет лишения свободы.

