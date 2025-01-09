Собака обезобразила лицо ребенку на глазах учителей и друзей

В Архангельске собака обезобразила лицо ребенку во время экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ученики одного из лицеев отправились на экскурсию с кормлением животных и катанием на лошадях. Там детей никто не контролировал, они контактировали с животными и кормили их. Одна из собак набросилась на 13-летнего мальчика. В результате он получил тяжелые травмы лица.

Под суд пойдет 37-летняя женщина - организатор экскурсии. Ей грозит до шести лет лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. // Фото: unsplash.com / Alexandr Bendus