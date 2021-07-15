Со вчерашнего дня прекратилась часть междугородных рейсов в Карелии

Интернет-ресурс «Петрозаводск транспортный» сообщил о прекращении ряда междугородных автобусных рейсов. В частности, из расписания исчезли следующие рейсы:

- № 522 «Петрозаводск-Суоярви» отправлением ежедневно в 7:05 и 14:15;

- № 622 «Петрозаводск-Эссойла» отправлением ежедневно, кроме пт и вс, в 17:00;

- № 622А «Петрозаводск-Эссойла/Сяпся» отправлением ежедневно в 7:45;

- № 608 «Петрозаводск-Соддер» отправлением по пт и вс в 17:00.

Кроме того, с 31 июля 2021 г. рейс № 503 «Петрозаводск-Пяозерский через Лоухи» (перевозчик ИП Дубинин В.В.) сокращается до п. Лоухи.