Снимавшего порно с малолетними жертвами в Карелии педофила осудили

Мужчину в Сортавальском районе признали виновным в сексуальном насилии над маленькими девочками и изготовлении порнографии с их участием. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что в 2022 и 2023 году педофил по месту своего жительства много раз совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух знакомых ему малолетних девочек. Свои действия он фиксировал на фотокамеру.

Мужчина признал вину, ему назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы. Отбывать его осужденный будет в ИК строгого режима. // фото: freepik.com