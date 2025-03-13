Снегопады пройдут сегодня в Карелии

Сегодня, 13 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -2°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, по южной половине умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -5°С, на юге до +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-12, пасмурно,небольшой снег.

В Сегеже -6-12, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1-6, пасмурно, снег.

Геомагнитная обстановка в норме.