Снегопад и порывистый ветер обрушатся на Карелию в ночь на субботу

В ночь с пятницы на субботу непогода снова придет в Карелию. Неблагоприятное погодное явление затронет все районы республики. С экстренным предупреждением выступило региональное МЧС.

Ночью 26 февраля местами по Карелии пройдет сильный снег. Ожидается, что непогода затронет преимущественно южные и центральные территории, предупреждают метеорологи.

С полуночи местами усилится юго-западный ветер, утром и днем с переходом к западному, северо-западному. Порывы могут достигать 15-18 м/с. Ветер прогнозируется ночью по южным районам, а днем - по северным.

В МЧС напомнили номер телефона на случай ЧС - «01», с сотовых – 101,112, также действует единый «телефон доверия» - (8142) 79-99-99. (фото pixabay.com, mondord)