Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске в выходные

В выходные в Петрозаводске снова пойдет снег, а на дорогах будет скользко.

Так, в субботу, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы, ссылающейся на синоптиков, температура воздуха -4, +1. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный, 6-11 м/с. Облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 27 февраля, в столице Карелии температура воздуха 0,-5. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. На дорогах гололедица. Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. (фото «Петрозаводск говорит»)