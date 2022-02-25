25 февраля 2022, 07:00
Плюсовые температуры установятся сегодня в Карелии
Местами в республике 25 февраля пройдут сильные снегопады
Сегодня, 25 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха 0, +2°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха -2, +3°C.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+1, пасмурно, сильный снег с дождем.
В Сегеже 0+1, пасмурно, снег с дождем.
В Сортавале 0+2, пасмурно, небольшой снег с дождем.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/tfrdic