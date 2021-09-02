Смертность значительно выросла в Карелии

Карелиястат опубликовал данные о численности населения республики на 1 июля 2021 года. Информация приведена в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении РК.

Так, на 1 июля в Карелии проживало 606,2 тысячи человек. За полгода убыль населения составила 2,9 тысячи.

В январе-июне 2021 года в Карелии родились 2534 ребенка, за тот же период 2020 года примерно столько же - 2541. А вот смертность заметно выросла - 5838 умерших против 4537 годом ранее.

Немного исправила ситуацию миграция. За первые полгода из Карелии уехал 9271 человек, а переехали в республику 9672 человека. Фото pixabay.com/Pexels