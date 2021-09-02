Сезонные работы активно идут на улицах Петрозаводска

Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают поддерживать порядок на общественных территориях Петрозаводска. Техника и мобильные бригады работают в разных частях карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня сотрудники комбината убирают и вывозят мусор в скверах Кукковский петух, 70-летия Победы, Маршала Жукова, в парках Сайнаволока, а также в Зарецком, Якорном и Сулажгорские Высоты, на аллеях Березовой, Дружбы и Кондопожской, в переулке Попова, на общественных территориях вдоль Лососинского шоссе и набережных Варкауса и Ла-Рошель.

Подрядчик выкашивает траву на улицах Правды, Антикайнена, Ровио, Фрунзе, Коммунистов, Хейкконена, на Онежской набережной и в сквере Вечный огонь. Кроме того, сотрудники комбината продолжают ухаживать за городскими растениями - пропалывают от сорняков цветочные клумбы на Карельском проспекте, Советской площади, в скверах Гиперборейском и Ивана Сенькина, а также в Соломенном и на Онежской набережной.

Горожанам напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку Петрозаводска можно в ЕДДС по телефону 051. Фото администрации Петрозаводска