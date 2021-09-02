Назначены дополнительные поезда в Петрозаводск и Костомукшу

На ноябрьские праздники в Карелию назначены дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По данным ОЖД, 3 ноября пойдет дополнительный ночной поезд Петрозаводск - Санкт-Петербург. На 6 ноября назначен поезд Костомукша - Санкт-Петербург. 3 ноября выйдет на маршрут дополнительный поезд Петрозаводск-Костомукша.

Билеты уже доступны в железнодорожных кассах, на сайте «РЖД» и в мобильном приложении. Фото pixabay.com/MichaelGaida