02 сентября 2021, 17:35
Общество

Назначены дополнительные поезда в Петрозаводск и Костомукшу

«РЖД» увеличили количество рейсов в Карелию в ноябрьские праздники

На ноябрьские праздники в Карелию назначены дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По данным ОЖД, 3 ноября пойдет дополнительный ночной поезд Петрозаводск - Санкт-Петербург. На 6 ноября назначен поезд Костомукша - Санкт-Петербург. 3 ноября выйдет на маршрут дополнительный поезд Петрозаводск-Костомукша.

Билеты уже доступны в железнодорожных кассах, на сайте «РЖД» и в мобильном приложении. Фото pixabay.com/MichaelGaida

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Петрозаводск
Костомукша
Санкт-Петербург
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ноябрьские праздники
новости Карелии