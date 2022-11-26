26 ноября 2022, 20:03
Происшествия

Человек пострадал в ДТП под Петрозаводском

На дороге Петрозаводск-Суоярви столкнулись фургон и грузовик

Сегодня днем на дороге Петрозаводск-Суоярви недалеко от Чалны произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль и фургон.

Судя по фотографиям, опубликованным в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», одно из транспортных средств получило серьезные повреждения. Движение на трассе было серьезно затруднено.

По данным сайта «Столица на Онего», в аварии пострадал один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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