Человек пострадал в ДТП под Петрозаводском

Сегодня днем на дороге Петрозаводск-Суоярви недалеко от Чалны произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль и фургон.

Судя по фотографиям, опубликованным в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», одно из транспортных средств получило серьезные повреждения. Движение на трассе было серьезно затруднено.

По данным сайта «Столица на Онего», в аварии пострадал один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»