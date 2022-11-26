Ряд домов в Петрозаводске остался без отопления

Сегодня в 13:40 в Петрозаводске произошло отключение отопления в ряде домов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, без теплоснабжения остались здания на улице Мурманской. Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы. Ориентировочно отопление вернется в дома в 17 часов.

Также в 13:50 тепло пропало из зданий на улице Питкярантской. Там обещают все починить к 18 часам. // Фото: unsplash.com