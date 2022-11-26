26 ноября 2022, 14:52
Ряд домов в Петрозаводске остался без отопления
Коммунальщики проводят восстановительные работы на улице Мурманской и на улице Питкярантской
Сегодня в 13:40 в Петрозаводске произошло отключение отопления в ряде домов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По информации ЕДДС, без теплоснабжения остались здания на улице Мурманской. Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы. Ориентировочно отопление вернется в дома в 17 часов.
Также в 13:50 тепло пропало из зданий на улице Питкярантской. Там обещают все починить к 18 часам. // Фото: unsplash.com