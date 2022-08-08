Смертельная авария произошла на трассе «Сортавала» в Карелии

Сегодня днем на 407-м километре трассы «Сортавала» в Пряжинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В 12:05 на пульт Единой службы спасения поступило сообщение об аварии. На место выехали спасатели из села Ведлозеро. Выяснилось, что легковой автомобиль вылетел с трассы и врезался в препятствие.

Спасатели вытащили из автомобиля людей, которые там ехали. Пассажира спасти не удалось. Водитель выжил, он получил травмы.

Обстоятельства трагедии выясняются. Водителей призывают к соблюдению скоростного режима на дорогах. Фото госкомитета по ОЖ и БН