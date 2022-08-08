Никогда не получавший прав мужчина попался пьяным за рулем в Карелии

В поселке Хийтола Лахденпохского района сотрудники ГИБДД 7 августа остановили автомобиль ВАЗ-21130. Управлявший им водитель оказался пьян, сообщает Госавтоинспекция района.

Выяснилось, что 31-летний мужчина никогда не получал водительских прав. Нарушителю грозит арест на срок 10-15 суток или штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Судьбу нерадивого автомобилиста решит суд. До решения суда мужчина задержан. Фото Госавтоинспекции Лахденпохьи