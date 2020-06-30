Следствие назвало причину взрыва в жилом доме в Москве

«Преступная небрежность» одного из жильцов дома на северо-востоке Москвы стала причиной взрыва, который привел к сильному пожару. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

По факту ЧП возбуждены уголовные дела по двум статьям УК: о причинении тяжкого вреда здоровью и об уничтожении чужого имущества.

Как рассказали в СК, допрос свидетелей показал, что мужчина, в квартире которого произошел взрыв, злоупотреблял алкоголем. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, взрыв прогремел в доме на улице Проходчиков в Москве днем 29 июня. После него начался сильный пожар, горели несколько квартир. По данным МЧС, погибших нет, пострадали семь человек.