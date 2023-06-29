Скрывшегося от органов дознания мужчину ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Дениса Викторовича Двойникова. Мужчина 1986 года рождения скрылся от органов дознания, сообщили в МВД Карелии.

На вид ему 35-40 лет, рост 175-180 сантиметров, он нормального телосложения.

Всех, кому что-то известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону: 8 921 455 28 85. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии