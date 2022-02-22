Скромный подарок на День всех влюбленных принес женщине богатство

Жительница США выиграла 10 миллионов долларов благодаря лотерейному билету, который подарил ей муж на День всех влюбленных. Об этом пишет агентство UPI.

Отмечается, что американка Мария Чикас получила билет лотереи от мужа в подарок вместо цветов. Мужчина сказал, что этот билет станет ключом к богатству. Поначалу женщина отнеслась к презенту настороженно.

Но в итоге выяснилось, что предказание супруга сбылось. Американка сорвала джекпот в размере 10 миллионов долларов. Магазин, где был куплен счастливый билет, получит в качестве бонуса 50 тысяч долларов. Фото pixabay.com/pasja1000