Бабочка проснулась в Карелии

Необычное видео, опубликованное сообществом «Лахденпохья - навсегда», удивило жителей Карелии. На видеозаписи запечатлена бабочка-крапивница, порхающая на февральском снегу.

Видео можно посмотреть здесь.

Впрочем, крапивница - далеко не единственное насекомое, проснувшееся этой непривычно мягкой зимой. Сини Руохонен из финского города Турку нашла клеща на ноге своего сына. Женщина была удивлена, узнав, что эти существа могут быть жизнеспособными и в январе.

Прочие последствия рекордно теплой зимы продолжают наблюдать жители и гости Финляндии. Так, в этом году в южных регионах страны уже начал цвести орешник.