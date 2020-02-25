Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Маршал Советского Союза Дмитрий Язов ушел из жизни. Военачальник скончался сегодня в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.

Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов,

- говорится в заявлении ведомства.

Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.

С мая 1987-го по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. В результате попытки государственного переворота в августе 1991 года Язов был отстранен от поста министра.