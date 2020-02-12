Скончался легендарный футболист «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд умер сегодня на 78-м году жизни.

«Умер. Сердце», - сообщил «Р-Спорту» бывший игрок красно-белых Александр Мирзоян.

Сегодня, 11 февраля, Рейнгольду стало плохо во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения экс-футболиста ЦДКА, «Зенита» и «Спартака» Владимира Степанова. Он был срочно госпитализирован, но умер, несмотря на усилия врачей.

77-летний Рейнгольд - воспитанник «Динамо» и «Спартака». Большую часть карьеры провел в стане красно-белых, выступая за клуб с 1960 по 1967 год. Играл также за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». В составе «Спартака» - чемпион СССР 1962 года, двукратный обладатель Кубка СССР (1963, 1965).

В последние годы жизни был футбольным экспертом.