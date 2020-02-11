Магазинная колбаса взорвалась на кухне у россиянки

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее взорвалась колбаса, купленная в местном магазине. Фотографии продукта она показала в сообществе «Черный список Тула» во «ВКонтакте».

Брусенцева сообщила, что на следующий день после покупки она с родственниками решила сделать бутерброды с колбасой. Женщина положила ее на стол и пошла заваривать чай, как вдруг услышала взрыв. «Я чайник чуть не уронила. Колбаса взорвалась», - написала она.

По словам Брусенцевой, она никогда раньше не сталкивалась с подобными инцидентами.

Производитель колбасы объяснил произошедшее тем, что женщина купила продукт с истекающим сроком годности. Производитель начал проверку состояния сырья, термических режимов, выходной контроль и лабораторные исследования продукции, пишет «Лента.ру».