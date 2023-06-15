Во что обойдется День города в Петрозаводске

Текст: Елена Малишевская

По традиции в последнюю субботу июня Петрозаводск отмечает свой день рождения. В этом году праздник выпал на 24 июня. Мы внимательно почитали программу, пообщались с организаторами и посчитали, сколько стоит День города в столице Карелии.

Организаторы Дня города – а это, в первую очередь, Городской дом культуры и его директор Владимир Прикуль – столкнулись с трудностями, связанными с датой. Во-первых, Путин объявил 24 июня Днем молодежи. Во-вторых, в этот же день в Санкт-Петербурге проходят «Алые паруса». Плюс еще несколько крупных мероприятий и музыкальных фестивалей по стране. В итоге цена за выступления известных артистов взлетела. Кого приглашать на праздник в Петрозаводск, чтобы уложиться в бюджет?

Изначально хотели позвать группу «Чичерина», и с ней уже была предварительная договоренность, но она предпочла фестиваль в Екатеринбурге по приглашению Глеба Самойлова («Агата Кристи»). Рассматривали группу «IOWA», но она улетает на VK Fest в Новосибирск, как и многие другие музыканты. Концертное агентство предложило «Кар-Мэн». Владимир Прикуль посмотрел несколько последних роликов группы и решил, что годится.

«Они сделали современную аранжировку своих хитов. Группа выглядит свежо, у них мощная, конечно, энергетика»,

- поделился впечатлениями Прикуль.

Группе «Кар-Мэн» уже 34 года – их первое выступление состоялось в 1989 году. Когда-то это был легендарный дуэт Богдана Титомира и Сергея Лемоха, просуществовал, правда, всего два года. Титомир в 1991 году ушел делать сольный проект, а Лемох до сих поет песни «Сан-Франциско» и «Лондон, гуд бай». Теперь уже в новом окружении – двух юных девушек и одного молодого парня. Как ему самому хватает сил приплясывать на сцене – трудно представить, Сергею Лемоху через два года будет 60.

Концерт группы «Кар-Мэн» в День города обошелся городскому бюджету в 1 миллион рублей. Плюс проживание в «Онего Палас» - чуть больше 60 тысяч, но это так, уже мелочи. К слову, «Чичерина» стоит почти в два раза дороже, ее гонорар приближается к 2 миллионам рублей. На сэкономленные деньги решили позвать еще один «зажигательный коллектив» – шоу-группу «Баян-позитив» из Магнитогорска. Организаторы говорят, что, несмотря на ее провинциальное происхождение, группа востребованна и уже «засветилась» на федеральных телеканалах. «Баян-позитив» выступит на главной сцене праздника в створе проспекта Ленина в 22.00, «Кар-Мэн» в 23.00.

Это не единственные музыкальные подарки горожанам. Вообще, весь праздник наполнен выступлениями, концерты пройдут на двух основных площадках – на набережной и на площади Кирова. В 12.30 в створе проспекта Ленина заиграет симфонический оркестр Карельской филармонии. По нашим данным, этот получасовой концерт стоит 200 тысяч рублей. Там же выступят Детская хоровая школа, ансамбли «Ритм» и «Кантеле», танцевальный клуб «Рэгтайм» и многие другие. Будет и модный показ коллекций одежды петрозаводских дизайнеров.

Сцена на площади Кирова начнет работать в 15.30. Там зрители увидят выступления ансамбля «Живые струны» из Кеми, кавер-группы «Панды Нью-Йорка» из Москвы и других. Размер гонораров этих артистов нам не известен. Любителей джаза приглашают на Пушкинскую – на площадке у фонтана Карельского научного центра РАН в 19.00 начнется джазовый блиц-фестиваль «Джем-Академия». На импровизированной сцене выступят пять петрозаводских коллективов.

Как обычно, самой незатратной для городского бюджета частью программы станет праздник «Иллюзии Старого города» - с 2009 года музей «Кижи» проводит его на свои средства в историческом квартале столицы Карелии. В этом году костюмированное действо, которое начнется в 12.00, посвящено Году педагога и наставника в России. Горожан ждут театрализованные сценки и зарисовки из жизни Петрозаводска конца XIX – начала XX веков.

Как сообщили нам в городской администрации, сумма предварительной сметы на празднование Дня города составляла около 7,4 млн рублей. Крупнейшая часть расходов – установка сцен и звукового оборудования (около 2 млн рублей). На сегодняшний день организаторы сэкономили около 650 тысяч (за счет отмены фейерверка, экономии на некоторых технических расходах). Эти средства планируют направить на проведение других городских мероприятий, в частности, празднование Дня знаний 1 сентября.

Мы желаем горожанам хорошо отдохнуть в этот День города. И найти в программе праздника что-то для себя. Все-таки 320 лет Петрозаводску. Красивая цифра, почти юбилейная. // Фото: администрация Петрозаводска, группа "Музей Кижи" в ВК.