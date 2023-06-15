15 июня 2023, 20:18
Антиклещевая обработка проведена в разных районах Петрозаводска
Специалисты обезопасили общественные территории в карельской столице
В Петрозаводске прошла антиклещевая обработка общественных территорий. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.
С помощью специального препарата от клещей обезопасили лесопарковые зоны, а также территории возле пешеходных дорожек. Работы проведены в разных районах города: в Центре, на Ключевой, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Голиковке, в Соломенном, в Каменном Бору, в Октябрьском районе и СКЗ.
Обработка проведена для того, чтобы сделать прогулки петрозаводчан более безопасными. // Фото «Петрозаводск говорит»