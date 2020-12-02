Скалы в Карелии очистили от надписей, оставленных вандалами

В Карелии 30 тысяч квадратных метров скал очищены от надписей, оставленных туристами и другими несознательными гражданами, рассказывает в своем репортаже телеканал ОТР.

Большая уборка приурочена к юбилею республики. Работы велись на 80 участках вдоль федеральных автомобильных трасс «Кола» и «Сортавала». Власти региона планируют установить на магистралях видеокамеры, они позволят находить и наказывать авторов современной наскальной живописи.

«Петрозаводск говорит» писал об этом ранее.

Фото – скриншот с видео