02 декабря 2020, 16:28
Скалы в Карелии очистили от надписей, оставленных вандалами
Работы велись на 80 участках вдоль федеральных автомобильных трасс «Кола» и «Сортавала»
В Карелии 30 тысяч квадратных метров скал очищены от надписей, оставленных туристами и другими несознательными гражданами, рассказывает в своем репортаже телеканал ОТР.
Большая уборка приурочена к юбилею республики. Работы велись на 80 участках вдоль федеральных автомобильных трасс «Кола» и «Сортавала». Власти региона планируют установить на магистралях видеокамеры, они позволят находить и наказывать авторов современной наскальной живописи.
«Петрозаводск говорит» писал об этом ранее.
Фото – скриншот с видео