Синоптики рассказали, ждать ли «бабьего лета» в Карелии

В ближайшие дни в карельской столице будет прохладно. Затем немного потеплеет, но ожидаются дожди. Так что на этой неделе прихода настоящего «бабьего лета» (теплой и сухой погода) ждать не стоит.

Так по информации Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска (ЕДДС), которая ссылается на данные прогнозирующих организаций, в карельской столице в ближайшие два дня ожидается прохладная погода.

Во вторник, 1 сентября, температура воздуха будет от +12 до +14 градусов, ветер ожидается северный, северо-восточный силой 2–9 м/с, пройдет небольшой дождь.

В среду, 2 сентября, температура воздуха будет от +13 до +18 градусов, ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 3–7 м/с, осадков не ожидается.

В последующие дни, по информации Гидрометцентра России, погода в Петрозаводске будет выглядеть следующим образом:

В целом по Карелии, судя по картам прогноза температуры Гидрометцентра РФ, в ближайшие пять дней – с 31 августа по 4 сентября – среднесуточная температура воздуха будет чуть выше нормы. Ночью столбик термометра местами может опускать до 0, а днем он не поднимется выше отметки +20 градусов.

Добавим, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг информацию о наступлении «бабьего лета» 14 сентября, согласно народной примете, пишет ТАСС.

«Существует мнение, что «бабье лето» начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления. «Бабье лето» – период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября»,

– сообщил он.

По словам Вильфанда, метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона и явление это достаточно редкое – бывает примерно два раза в три года. Однако метеорологи в настоящее время расширили понятие «бабьего лета».

«Если после дождей и хмурой погоды наступает улучшение, пусть даже это не связано с азовским антициклоном, все равно это замечательно и все с радостью говорят, что наступило «бабье лето». Метеорологи в этих случаях, поступаясь своим профессиональным отношением, соглашаются, потому что кто-то любит прохладную погоду, кто-то – жаркую, но «бабье лето» все всегда ждут», – сказал Вильфанд.

Фото с kudago.com