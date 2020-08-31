31 августа 2020, 07:30
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, понедельник, 31 августа
Публикуем подробности от Карельского гидрометцентра
По данным Карельского гидрометцентра, сегодня, 31 августа, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем пройдет умеренный дождь. Ветер ожидается северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем будет от +12 до +14 градусов.
В целом по Карелии в понедельник прогнозируется облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов пройдут временами дожди. Ветер ожидается северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем будет от +11 до +16 градусов.
По данным gismeteo.ru, в Сортавале будет пасмурно, сильный дождь, температура воздухе до +13 градусов. В Сегеже переменная облачность, небольшой дождь. В Костомукше переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха до +15 градусов.