Прогноз погоды в Карелии на сегодня, понедельник, 31 августа

По данным Карельского гидрометцентра, сегодня, 31 августа, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем пройдет умеренный дождь. Ветер ожидается северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем будет от +12 до +14 градусов.

В целом по Карелии в понедельник прогнозируется облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов пройдут временами дожди. Ветер ожидается северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем будет от +11 до +16 градусов.

По данным gismeteo.ru, в Сортавале будет пасмурно, сильный дождь, температура воздухе до +13 градусов. В Сегеже переменная облачность, небольшой дождь. В Костомукше переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха до +15 градусов.