Синоптики рассказали петрозаводчанам о погоде в начале октября

Петрозаводчан ожидает небольшая передышка после дождливых и ветреных выходных. При этом будет довольно прохладно.

По информации ЕДДС, во вторник, 1 октября, в Петрозаводске будет ясно, без осадков, ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +1, днем чуть потеплеет до плюс 9 градусов.

В среду ночью до +5, днем до +8. Ветер северо-восточный, 5-7 метров в секунду, облачно, ожидается дождь.

Между тем, по прогнозу гидрометцентра, ночью вторника ожидается температура в пределах -1, +1, а ночью среды от 0 до +2. // фото «Петрозаводск говорит»