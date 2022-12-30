Синоптики рассказали о погоде в последний день уходящего года

В Петрозаводске 31 декабря облачно. Ночью снег, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -5, -7, днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии также облачно. Ночью снег, по южным районам переходящий в мокрый снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по южным районам мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5, -10, на юго-западе -4, +1, днем -3, +2.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью 0, днем +2;

В Кондопоге ночью +2, днем +3;

В Медвежьегорске ночью +1, днем +2;

В Олонце ночью +1, днем +2;

В Пудоже ночью 0, днем +1;

В Сегеже ночью -1, днем +1;

В Сортавале ночью +1, днем +2;

В Суоярви ночью и днем +1.

Ранее синоптики дали прогноз на первые дни нового года.