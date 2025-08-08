Синоптики рассказали о погоде в Карелии в субботу

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу гидрометцентре, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +21, +23. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, местами до +17, днем +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +10, днем +23;

В Кондопоге ночью +14, днем +24;

В Медвежьегорске ночью +12, днем +24;

В Олонце ночью +11, днем +21;

В Пудоже, Сортавале ночью +13, днем +24;

В Сегеже ночью +12, днем +23;

В Суоярви ночью +11, днем +22. © «Петрозаводск говорит»