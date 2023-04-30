Синоптики рассказали о погоде в Карелии 1 мая

В Петрозаводске в понедельник облачная погода, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +7, +9, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки, ночью в виде дождя, на севере мокрого снега, днем дождя. На дорогах северных районов гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +5, днем +7, +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -4, днем +6;

В Кондопоге ночью +1, днем +11;

В Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви ночью 0, днем +10;

В Олонце ночью +1, днем +10;

В Сегеже ночью -1, днем +7;

В Сортавале ночью +2, днем +11.

Ранее стал известен прогноз погоды на первую декаду мая. // фото «Петрозаводск говорит»