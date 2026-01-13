Синоптики прогнозируют небольшой снег в Карелии 13 января

Сегодня, 13 января, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха днем -10, -12°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах снежный накат. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха днем -10, -15°С, местами до -20°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале и Сегеже температура воздуха днем -15. В Кеми, Пудоже и Суоярви прогнозируют днем -12. В Кондопоге и Олонце термометры днем покажут -11. В Медвежьегорске ожидается днем -14. В Сортавале температура воздуха днем -10.