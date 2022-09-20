Синоптики предвещают заморозки в Карелии после ухода «Рейли»

Погоду в республике испортил средиземноморский циклон «Рейли». По данным метеостанции в Петрозаводске, за день 19 сентября количество осадков составило 21 мм. Если к этому значению прибавить количество выпавших за прошедший период дождей (44 мм), то получится, что в Петрозаводске перевыполнена месячная норма осадков, рассказали в региональном гидрометцентре.

Ночью по южным и восточным районам Карелии еще шли сильные дожди, днем интенсивность осадков уменьшится. Ожидается, что 21 сентября циклон покинет Карелию и отправится на северо-восток.

С 22 по 24 сентября на погоду в республике будет влиять гребень антициклона.

«Осадков не ожидается, появятся прояснения, поэтому в этот период вероятны ночные заморозки, а днем воздух постепенно начнет прогреваться до +8, +13», - добавили в метеослужбе. (фото unsplash.com, Lennart Gasterstädt)