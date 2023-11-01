Синоптики предупреждают о сильном снегопаде – но это красиво

Сильные снегопады продолжаются в Карелии, сотрудники Карельского ЦГМС предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Сильный снегопад ожидается 2 ноября ночью, передает ЕДДС Петрозаводска.

Осадки в виде снега и мокрого снега пройдут по северным и центральным районам республики. Под действие неблагоприятного метеорологического явления может попасть Петрозаводск.

Помимо неудобств, снегопад приносит и приятные эмоции. Так, оператор компании «Ника плюс» Евгений Евдокимов сделал вот такую красивую зарисовку. // фото: wirestock/ freepik.com