Снегопады продолжатся в четверг в Карелии

Завтра, 2 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Мокрый снег, снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1, +1°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью осадки, по северным и центральным районам местами сильные в виде снега, мокрого снега, на юге местами дождя, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью в отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, на юге юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +2, -3°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-5, пасмурно, снег с дождем.

В Сегеже -2-4, переменная облачность, снег с дождем.

В Сортавале -1+2, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»