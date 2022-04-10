10 апреля 2022, 09:00
Синоптики обещают сегодня в Карелии дождь и мокрый снег
Несмотря на осадки, в республике установится теплая погода
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +5, +7, сообщили в республиканском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями. Днем по северным районам умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +3, +8.
По данным гидрометцентра России, в Калевале днем +5;
В Кондопоге днем +7;
В Медвежьегорске днем +5;
В Олонце днем +7;
В Пудоже днем +8;
В Сегеже днем +5;
В Сортавале днем +5;
В Суоярви днем +5. (фото pixabay.com, iira116)