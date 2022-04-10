Синоптики обещают сегодня в Карелии дождь и мокрый снег

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +5, +7, сообщили в республиканском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Днем по северным районам умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +3, +8.

По данным гидрометцентра России, в Калевале днем +5;

В Кондопоге днем +7;

В Медвежьегорске днем +5;

В Олонце днем +7;

В Пудоже днем +8;

В Сегеже днем +5;

В Сортавале днем +5;

В Суоярви днем +5. (фото pixabay.com, iira116)