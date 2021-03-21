Синоптики дали прогноз погоды в Карелии на завтра

Завтра, 22 марта, в течение суток в Петрозаводске облачно, днем – с прояснениями. Возможен небольшой (днем – мокрый) снег. Атмосферное давление будет расти. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -5°С, днем -1, +1°С. Как следствие – на дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр Карелии.

По Карелии – облачно, днем – с прояснениями. Ночью небольшой (местами – умеренный) снег, местами слабая метель, днем небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -13°С, днем -4, +1°С. Соответственно, на дорогах – гололедица.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью – облачно, снег. Днем – солнечно, без осадков. Температура – до -7°С ночью и -3°С днем.

В Сегеже – пасмурно, идет снег, но к вечеру должно проясниться. температура в колеблется от -5°С ночью и -2°С днем.

В Сортавале – как в Сегеже, но снега меньше, температура выше (до нуля градусов), а солнцав течение дня – больше, особенно после обеда. Но к вечеру похолодает до -4°С.

Ночью ожидается слабая геомагнитная буря, но уже днем все успокоится.

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