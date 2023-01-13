Сильный ночной пожар тушили 27 спасателей, крышу вскрывали бензорезами

Сегодня в два часа ночи на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок. Мужчина вышел покурить и увидел густые клубы дыма на улице Коммунистов.

Через пять минут первые пожарные расчеты были уже на месте происшествия. Оказалось, огонь в кирпичном здании уже успел набрать силу. Пожару присвоили повышенную категорию сложности.

К месту происшествия стали прибывать дополнительные силы. В общей сложности для ликвидации пожара привлекли 27 человек, девять единиц пожарной и специальной техники. Чтобы вскрыть металлическую кровлю, пришлось применять бензорезы.

Огнем повреждены внутренние помещения на общей площади 150 квадратных метров. Причина пожара и другие обстоятельства происшествия устанавливаются. // фото: Beeki/ pixabay.com