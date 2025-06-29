Сильный дождь пройдет по южным районам Карелии

Госкомитет по ГО и ЧС Карелии распространил штормовое предупреждение на сегодня.

По информации спасателей, днем 29 июня 2025 года местами по южным районам Республики Карелия ожидается сильный дождь.

Под действие неблагоприятного гидрометеорологического явления могут попасть Петрозаводский ГО; Питкярантский, Суоярвский и Сортавальский МО; Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Пудожский муниципальные районы.

Жителей этих районов призывают к дополнительной осторожности. © «Петрозаводск говорит»