Сильные морозы придут сегодня в нашу республику

Сегодня, 29 января, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха -14,-16°С. Атмосферное давление будет повышаться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег. Местами туман, гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха -11,-16°С, местами до -22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -20-26, облачно, небольшой снег, туман, изморозь.

В Сегеже -19-22, безоблачно.

В Сортавале -14-18, облачно, туман.

Геомагнитная обстановка в норме.