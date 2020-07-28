Сильные дожди с грозами ожидаются в среду в Карелии

Завтра, 29 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром дождь, временами сильный, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +14+16, днем +21+23, сообщает Гидрометцентр Карелии.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +12+17, местами до +8, днем +21+26, местами на севере до +17.

В Костомукше, по данным gismeteo.ru, до +21, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже до +21, переменная облачность, небольшой дождь с грозой.

В Сортавале до +21, переменная облачность, небольшой дождь с грозой.

Геомагнитная обстановка в норме.