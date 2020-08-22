Сильные дожди ожидаются завтра в Карелии

По информации Карельского гидрометцентра завтра, в воскресенье 23 августа, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью от +13 до +15, днем от +17 до +19 градусов.

В целом по Карелии погода будет облачной с прояснениями. Пройдут дожди, местами ливни, грозы. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью – от +10 до +15, днем от +17 до +22 градусов.

Информация о погоде в районных центрах от gismeteo.ru.

В Костомукше – пасмурно, дожди, ливни, гроза, температура воздуха от +14 до +19 градусов.

В Сегеже – пасмурно, дожди, ливни, гроза, температура воздуха от +14 до +18 градусов.

В Сортавале – пасмурно, дожди, ливни, гроза, температура воздуха от +16 до +20 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

Напомним, что МЧС по РК предупреждает о сильных дождях в Карелии. Подробнее здесь.