Шумно и многолюдно было сегодня в деревне Пяльма

Сегодня в красивой пудожской деревеньке проходила съемка Никольской ярмарки.

«Собралось много гостей из Пудожского района, все в народных костюмах, с песнями, да плясками, да с угощениями — пирогами, ватрушками, рыбниками. А еще и с поделками. Наши дорогие ветераны, Людмила Васильевна Митюшина и Тамара Николаевна Антонова, приняли участие в этом действии. Они напекли пирогов и рыбников и показали мастер- класс по выпечке калиток. Какие же они молодцы!»

— написали участники ярмарки в сообществе «Пудожский районный совет ветеранов».

Был, конечно же, ведущий этой передачи, известный актер театра и кино Михаил Полицеймако.

Особенно испытывала участников погода: мороз небольшой, минус 5-6 градусов, но сильный ветер добавлял холода.

Организаторы боялись, что зимняя ярмарка останется без снега, но в ночь перед ее открытием он пошел и украсил все вокруг.

Коллективы и мастера, уехали довольные, хотя съемочный процесс для них был непростым. Завтра будет второй день съемок, а передача выйдет 28 декабря 2024 в 08:35 на канале «Россия-1» (12+).//фото: сообщество Пудожский районный совет ветеранов в ВК