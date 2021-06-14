«Штраф предопределен». Жители Карелии не справляются с сайтом госуслуг

Людмила Михайловна Санделл несколько месяцев будет жить в ожидании штрафа за то, что несвоевременно загрузила на сайт госуслуг результаты теста на коронавирус. Такая норма появилась в российском законодательстве в прошлом году. Людмила Санделл знала об этом; она не собиралась ничего нарушать; она сдала тесты, причем не только по приезде в Россию, но и заранее, еще до поездки. Однако, как выясняется, исполнение закона не освобождает от ответственности.

Санделл живет параллельно в России и Соединенных Штатах Америки. Она регулярно приезжает на родину. Пандемия коронавируса вмешалась в ее планы, но весной 2021 года поехать в Петрозаводск все же удалось.

За пару месяцев до поездки женщина получила прививку. Перед тем как покинуть США, дважды сдала тест на коронавирус, причем один – перед самым выездом. Когда она рассказывает о процедуре, возникает чувство, будто речь идет о другой планете.

– Никакой бумажной волокиты. Ты заранее записываешься, приезжаешь к клинике, и тебе даже не надо вылезать из машины: выходит лаборант и берет пробу. Все занимает две-три минуты. Результаты высылают в бумажном и электронном виде.

В Россию женщина добиралась через Хельсинки. Там Людмила Михайловна тоже сделала тест, и тоже без какой-либо волокиты.

Людмила Михайловна заранее выяснила, что от нее потребуется после пересечения границы. В новостях она прочла, что нужно сделать два теста: в течение трех и в течение пяти дней после приезда. И вот здесь начались проблемы.

Санделл пересекла границу 30 мая, в Петрозаводск приехала в понедельник, 31 мая. Записаться на сдачу теста в частной лаборатории удалось только на вторник. Анализ, разумеется, платный – более двух тысяч рублей. Кроме того, необходимо было заполнить множество документов.

Результатов пришлось подождать. Получив их, Людмила Михайловна начала вводить данные на сайт госуслуг. И выяснила, что она не может указать правильную дату пересечения границы: календарь на сайте не позволял ни «перелистнуть» на предыдущий месяц, ни ввести данные вручную. Причем ошибка повторялась на нескольких устройствах.

Через два дня Санделл пошла в клинику, чтобы сделать второй тест, а заодно рассказала администратору о проблеме.

– Мне кажется, что такие вещи должны делаться централизованно. Та организация, которая делает тесты, – она же и заносит их в систему. Так делается везде, люди не вовлекаются в эти перипетии! Тем более я же какие-то бланки заполняла, вся информация у них есть… Но мне сказали, что лаборатория этим не занимается, это ответственность клиента. Более того, регистратор заявила, что пыталась помочь одной женщине с заполнением формы, потратила полчаса, но без толку.

Женщина знала, что за нарушение сроков ее может ждать штраф. Придя домой, Санделл попыталась снова ввести результаты теста на сайт госуслуг - безуспешно. Ее дочь тоже не смогла заполнить форму. Что же делать?

– Я пораскинула умом, что надо куда-то идти. И отправилась в МФЦ. Но там сказали, что ничем помочь не могут. Единственное, на что они способны, это сделать новый пароль, если я не могу войти в свой аккаунт. А все остальное человек должен делать самостоятельно. "Но ведь кто-то должен помочь?"– спросила я. "Нет, это личное дело каждого", - ответили мне.

Санделл написала в техподдержку сайта госуслуг. Женщине сказали, что с нею свяжутся в ближайшее время, но звонка она не дождалась. Людмила Михайловна раздобыла даже телефон технической поддержки, но он… попросту не обслуживался.

Вскоре после этого женщина встретила знакомого юриста. И та рассказала, что хорошо осведомлена об этой проблеме, потому что и сама с ней столкнулась. Причем это обернулось для нее штрафом, который присудили спустя несколько месяцев после нарушения!

– Получается, и для меня штраф уже предопределен, хотя я суетилась всю эту неделю. Мне нужна была техническая помощь, мне ее никто не оказал. У меня был такой стресс от того, что я все делаю неправильно, да мне еще и штраф придется за это платить...

Загрузить результаты теста на сайт госуслуг удалось только через Роспотребнадзор. Людмила об этой возможности узнала случайно. Она пришла в региональное управление ведомства и заполнила соответствующий бланк. Кроме нее, там было еще несколько человек, у которых также не срослись отношения с госуслугами. Проблема явно системная – бланки лежат в холле стопками.

С результатами второго теста у женщины трудностей не возникло, она спокойно загрузила их на сайт. То есть обвинить ее в том, что она изначально делала что-то неправильно, а теперь пытается перевести стрелки на сайт, не получится.

– Я не понимаю. Все эти технические ухищрения должны помогать людям, а не наоборот. И я по личному примеру точно знаю, что в других местах все происходит по-другому, правильно. А здесь, очевидно, есть какая-то цель… – рассуждает женщина.

Журналист «ПТЗ говорит» пришел в карельское управление Роспотребнадзора. Охранник сообщил, что сюда регулярно приходят граждане, которым не удалось загрузить на сайт госуслуг результаты коронавирусного теста.

– Не то чтобы толпы, очередь не выстраивается, но люди идут,

– сказал работник.

Получить комментарий у более компетентного источника оперативно не удалось. Руководитель ведомства Людмила Котович потребовала, чтобы редакция прислала письменный запрос. Тот факт, что кроме письменных запросов существуют и устные, в ведомстве никого не волнует. Ну сама история, когда журналист приходит за комментарием лично, а его отправляют писать запрос, многое говорит об открытости этого органа власти.

В этой ситуации больше всего характерно то, что женщина максимально серьезно и ответственно отнеслась к ограничениям и требованиям, введенным из-за эпидемии коронавируса. Прививка – сделана, тесты в Америке и Финляндии – сданы, тесты в России – сданы… Но всё выстроено так, что не нарушить почти невозможно.

Удивляет и позиция чиновников, которые, кажется, очень спокойно относятся к тому факту, что созданная ими же система не работает.

– Мне никто не хотел помочь. Абсолютно никто. В МФЦ сказали: ну, детей попросите о помощи, внуков… Да при чем тут внуки? Я активно пользуюсь новым технологиями, проблема-то не в этом. Проблема в том, что во всем мире все это делается централизованно, без участия рядовых граждан. А у нас нужно суетиться и лихорадочно что-то предпринимать.

Людмила Санделл опасается, что выстроенная система заточена на сбор штрафов. Петрозаводчанка пришла к выводу, что, приезжая из-за рубежа, выгоднее вообще не делать тестов. Штраф все равно заплатишь, но хотя бы деньги на анализах сэкономишь. // Фото: ria.ru