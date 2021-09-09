Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили в Карелии

Штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении объявили на основании данных синоптиков в МЧС Карелии. В республику идут заморозки, отметили в ведомстве.

Ночью и утром 10-12 сентября воздух охладится до -1ºС. Такая же температура будет и на поверхности почвы.

Заморозки ожидают в 18 муниципальных образованиях. Это Петрозаводск и Костомукша, Калевальский, Беломорский, Кемский, Лахденпохский, Лоухский, Кондопожский, Муезерский, Медвежьегорский, Олонецкий, Прионежский, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский районы.

Между тем, хотя отопительный сезон в Карелии уже стартовал, тепло дали не во все дома. // Фото: _Alicja_/Pixabay