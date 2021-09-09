Расселение аварийного жилья в Лахденпохском районе может сорваться

Подготовка Лахденпохского района к программе переселения из аварийных домов вызывает вопросы. Это жилье пока не оформили надлежащим образом, сообщили в правительстве Карелии.

Что касается текущей программы расселения, с ней все в порядке. Дом на Фанерной улице в Лахденпохье, куда должны въехать жильцы, введут уже в ноябре.

Ключи новоселы должны получить в декабре этого года, рассказал глава Минстроя республики Виктор Россыпнов. Он уточнил, что в текущую программу расселения включили 67 квартир.

Но подготовка к будущей программе беспокоит: на сегодня в нее заявлено 92 многоквартирных дома, однако ни один не имеет полного пакета необходимых документов.

Глава Карелии поручил администрации района оперативно завершить эту работу. Иначе объекты могут не согласовать для участия в предстоящем этапе программы и исключат из реестра по формальным основаниям. // Фото: orenburzhie.ru