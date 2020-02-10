Школы, детсад и дома останутся без тепла на севере Карелии

Несмотря на то, что в Карелии еще не было зафиксировано сильных и продолжительных морозов, объекты жилищно-коммунального хозяйства слегка лихорадит. Например, в Суоярви из-за аварийной ситуации на теплосети отключили жилые дома и социальные объекты.

Теперь в Костомукше из-за необходимости ремонта утром 11 февраля отключат от отопления школы, сад и жилые дома.

«Во вторник, 11 февраля с 9:45 будет произведено отключение участка тепловой сети от ТК №107 до ТК №213 в связи с проведением ремонтных работ»,

- сообщает «64 параллель» со ссылкой на ЕДДС.

Без тепла останутся дома 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33 на улице Антикайнена; проспект Горняков, четная сторона – дома 4, 6, 6А, 8, 12; все МКД по улицам Надежды, Дружбы, Северная, переулок Таежный; улица Ленина, четная сторона – дома 12, 14, 14А, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30; улица Ленинградская, дома 2, 4, 6; улица Калевалы, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; улица Парковая, дома 1 и 3; улица Первомайская, дом 12А; лицей №1; школа №2; детский сад «Кораблик»; Центр внешкольной работы.

Работы предполагается завершить в этот же день к 13 часам.

Как мы сообщали ранее, 11 февраля также два дома отключат от электроэнергии. С 9:00 до 12:00 без света останется ул. Ленинградская, д.2. C 13:30 до 16:00 – ул. Карельская, д.1.