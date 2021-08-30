Школьникам из Карелии стало плохо в детском лагере рядом с Туапсе 

Текст и фото: Антонина Кябелева

Второе за август крупное ЧП произошло с детьми из Карелии, которые отдыхают в Краснодарском крае. На этот раз неприятный инцидент случился в оздоровительном пансионате «Юбилейный», расположенном в 20 километрах от Туапсе. Родители жалуются, что их никто не поставил в известность о состоянии детей, а медицинская помощь была организована очень плохо.

По официальной информации министерства образования Карелии, в оздоровительный лагерь «Юбилейный» в середине августа были направлены две группы карельских детей. Всего в южный пансионат на Черном море укрепить здоровье отправили 128 школьников со всей Карелии.

Первая тревожная информация от детей, что им очень плохо, стала поступать 22 августа. Нам удалось переговорить с родителями, чьи дети до сих пор находятся на юге.

У Ольги в пансионате «Юбилейный» отдыхает тринадцатилетняя дочь:

«Мне позвонила дочь и сказала, что ей очень плохо, что у половины отряда понос, тошнота, температура, кто-то упал в обморок. Дочка постоянно ездит в летние лагеря, правда, в «Юбилейный» поехала впервые. Путевка была бесплатная».

Ольга рассказала, что сразу же стала связываться с другими родителями, которые отправили детей в этот лагерь. Выяснилось, что одной девочке пришлось ставить капельницу, так как ее сильно рвало. У многих была высокая температура.

«Не сразу больными детьми стали заниматься. Только после того как родители начали бучу поднимать. Тогда и врачи к детям пришли, и таблетки стали давать, причем всему лагерю. Дочка сказала, что была проверка, что приходили дяденька и две тетеньки. Скорее всего из Роспотребнадзора»,

- предположила Ольга.

По ее словам, детям говорили, что они отравились:

«Сначала говорили, что в бассейне отравились, потом, что чипсами отравились, потом мороженным. У них при лагере магазин есть. Его временно закрыли, но сейчас открыли, так как магазин прошел проверку».

Ольга, ссылаясь на дочку, заметила, что многие дети еще находятся в лазарете при лагере. Ее дочь чувствует себя уже хорошо, но детям до сих пор дают таблетки.

Больше всего женщину возмутило, что никто из взрослых не сообщил о состоянии ребенка:

«Со мной никто не связывался, дети сами сообщали родителям».

Ольга позвонила в администрацию Лоухского района, где выдали путевку, и там рассказали, что тревожную информацию уже передали в карельское министерство образования.

Больше всего родители боялись, что произошла вспышка коронавируса, потому что заболело сразу много детей.

«Моя дочка рассказала, что несколько вожатых в больницу попали. Она сказала, что приезжали врачи и каждого ребенка проверяли. Сразу выделили палату и организовали там бокс. Единственно, меня смутило, что дочка один день полежала в изоляторе, температуру сбили, и ее отправили обратно в группу и с тошнотой, и с поносом. Но она ведь могла других детей заразить. Это всех родителей смутило. У них такая же ситуация. Раз температуры нет, детей из лазарета отправляли обратно в группы»,

- рассказала Ольга.

Она сообщила, что дочке в лагере нравится, там интересно, хороший бассейн, вожатые отличные, кинофильмы показывают. В общем, если бы не инцидент со здоровьем, то все было бы хорошо. Единственная серьезная претензия — это то, что родителей не предупредили, что их дети плохо себя чувствуют.

У Дарьи в «Юбилейном» отдыхает сын:

«Он мне позвонил в воскресенье 22 августа и сказал, что у него температура 38 градусов. Я попыталась выяснить, дали ли ему таблетку. Он сказал, что его просто отправили в комнату. Я ему сказала, чтобы он попросил хотя бы таблетку. По голосу было слышно, что ребенку очень плохо. Он пошел просить таблетку. Проходит двадцать минут. От сына звонка нет. Я не выдержала, позвонила. Выяснилось, что он ждет своей очереди. Моему сыну пришлось сидеть в очереди за таблеткой».

В это же вечер мальчика положили в изолятор, у него разрядился телефон, а зарядное устройство он не взял.

Дарья всю ночь не могла уснуть, не понимая, что происходит с ребенком: «Он позвонил только на следующий день утром. Сказал, что сделали капельницу. Когда лежал в изоляторе, есть их отправляли в столовую. Они сами туда ходили. Тогда была горячая еда. А теперь выписали, и стали давать холодную еду, невозможно есть. Суп холодный, второе холодное. Сын жалуется, что сильно проголодался».

По словам Дарьи, ее возмутило то, что сыну сразу же не оказали помощь, когда он пожаловался на плохое самочувствие, и то, что ее не поставили в известность о болезни ребенка. Она рассказала, что переписывалась с девочкой, которая учится в одной школе с ее сыном:

«Она мне и рассказала, что сын в изолятор попал. Ей тоже стало плохо, она стояла в медпункт в очередь за таблеткой. В очереди, по ее словам, было 37 человек. Я ее попросила, чтобы она подошла к вожатым и попросила перезвонить мне. Знаете, что ей ответили? Мол, делать нам больше нечего».

Дарья не знает причину недомогания сына и других детей, так как родителям ничего не говорят.

В карельском министерстве образования Карелии подтвердили, что жалобы на кишечное расстройство и подъем температуры поступили 23 августа от сопровождающих. Были направлены запросы в управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и краснодарское министерство труда и социального развития. Дети были осмотрены врачами. На момент проверки в изоляторе находилось 11 детей с разными диагнозами. По информации на 26 августа, в изоляторе находятся пятеро школьников из Карелии.

Министр образования Карелия Роман Голубев рассказал, что с карельскими детьми находятся два сопровождающих.

«У сопровождающих телефоны родителей есть. Если что-то было с ребенком, они должны были информировать. Плюс сам лагерь должен был информировать»,

- сказал министр.

По его словам, в случае возникновения тревожной ситуации родители могли бы сообщить напрямую ему через социальные сети. «Есть соцсети, и если что-то происходит, родители сразу пишут. Когда дети отравились в поезде, у меня было несколько сообщений. А сейчас мне ни один родитель в соцсетях не пожаловался», - сказал Голубев.

Министр утверждает, что, если была бы хоть одна жалоба, то реакция была бы незамедлительной. По его словам, в целом система отлажена. «Выезжала проверка Роспотребнадзора. Никаких тяжелых случаев, требующих оперативного медицинского вмешательства, не было. Может быть дети искупались не в очень чистой воде. Это мое предположение, родители мне об этом говорили», - заметил Роман Голубев.

По словам министра, проверка Роспотребнадзора не подтвердила вспышку какого-то заболевания.

Хорошо, конечно, что все обошлось, и дети уже чувствуют себя нормально. Во многом благодаря развитию коммуникационных сетей, которые не позволяют замалчивать подобные инциденты. Ведь если верить детям, то поначалу к их жалобам на плохое самочувствие отнеслись не слишком серьезно. Тревогу вовремя подняли родители, которые стали выяснять ситуацию. Пусть и не через личную страничку министра, но она достигла карельского министерства, и там тоже подключили «административный ресурс». Плохо только, что обязанность предупреждать родителей о здоровье детей до сих пор не стало безусловным правилом для всех без исключения должностных лиц.